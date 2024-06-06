Танкисты разгромили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Экипаж танка Т-72БЗМ уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации.

На авдеевском направлении был уничтожен опорный пункт ВСУ — сокрушительный удар по цели нанес экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр». Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удару также подверглись выступающие на позиции резервы ВСУ, благодаря чему была сорвана ротация личного состава.

Противник был поражен 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с расстояния более восьми километров. Корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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