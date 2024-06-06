Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. Из-за этого загорелся один из резервуаров. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — написал Гладков.

Он отметил, что в результате взрыва окна в здании охраны были выбиты. Пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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