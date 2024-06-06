Сийярто на ПМЭФ-2024 исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Сийярто: Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО против России

Сийярто на ПМЭФ-2024 исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ПМЭФ 2024 Спецоперация

Будапешт отказывается финансировать киевский режим.

Венгрия дала понять, что не намерена участвовать в операциях Североатлантического альянса против России. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы не будем участвовать в поставках вооружений, в тренировке, в финансировании [армии Украины]. Это наша открытая позиция, которую мы заявили с самого начала конфликта», — сказал он в беседе с журналистами.

Сийярто добавил, что еще 2,5 года назад страны НАТО решили не становиться участниками конфликта на Украине и избегать прямого столкновения блока с Россией.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил о прямом участии Запада в войне против России. Он предупредил о последствиях, которые могут произойти после разрешения Украине рядом стран использовать поставляемое свое оружие для ударов по территории РФ.

Тема:
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