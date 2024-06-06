Глава АСВ рассказал о работе по розыску активов в криптовалюте банков-банкротов

Андрей Мельников сообщал о тестировании такой системы на ПМЭФ еще в прошлом году.

Работа по выявлению активов в криптовалютах владельцев банков, нанесшим ущерб кредиторам, проводится уже в полноценном режиме. Такое заявление сделал генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников 5-tv.ru в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Практически в полноценном режиме (работает сегодня. — Прим. ред.), но розыск активов любит тишину, то есть я могу только сказать о том, что мы соответствующую работу проводим и есть люди, которые ей занимаются», — рассказал он.

Мельников добавил, что в основном это касается имущества бывших контролирующих лиц банков, которые нанесли кредиторам ущерб и скрылись за границами России. Согласно оценкам АСВ, значительная чать их активов вложена в криптовалюту. То же самое касается и тех, кто остался в России.

Следует отметить, что в 2023 году Мельников рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ о начале Агентством по страхованию вкладов тестирования выявления активов в криптовалютах собственников и топ-менеджеров банков-банкротов.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что майнинг в России может официально стать видом экономической деятельности. В Минфине поддержали соответствующую инициативу.