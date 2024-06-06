«Своевременно»: в ВТБ оценили решение по изменению лимита переводов по СБП

У потребителей появилась возможность свободно распоряжаться деньгами.

Законодательные изменения по поводу увеличенного лимита бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) предоставили возможность потребителям свободно распоряжаться деньгами, а также положительно повлияли на статистику банков, в том числе ВТБ. Об этом заявил 5-tv.ru заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях ПМЭФ.

«Банки могут предлагать лучшие условия по кэшбекам или по процентам сберегательных продуктов. И, конечно, мы с вами как потребители хотим иметь возможность выбирать лучшее предложение. <…> Поэтому, конечно, это изменение правильное, своевременное», — отметил Горшков в интервью в студии «Известий».

После вступления в силу измененного закона о бесплатных переводах в пределах 30 миллионов рублей в месяц в банк ВТБ в первый месяц поступило почти 350 миллиардов рублей клиентов, которые откликнулись на интересные предложения.

Также заместитель главы банка заметил, что возможность переводить деньги именно со своих счетов на свои же счета хороша, так как это обеспечивает безопасность.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что банк «РОССИЯ» и «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества.