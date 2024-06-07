Актуально для карьеристок: Ракова о мерах поддержки будущих мам в Москве

Заместитель мэра также назвала число долгожителей в столице.

В Москве активно вводятся меры поддержки для будущих мам. Так, разрабатывается новая программа для москвичек-карьеристок. Об этом заявила 5-tv.ru заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в студии «Известий» на полях ПМЭФ-2024.

В настоящее время существует небольшой тренд на снижение рождаемости в Москве из-за, в том числе, уменьшения женщин фертильного возраста. Поэтому активно идет разработка программы поддержки, в особенности для карьеристок, которые из-за работы откладывают рождение здоровых малышей.

«Сейчас мы вместе с профессионалами, отрабатываем специализированную программу. Вот для этой категории женщин, которая позволит сопроводить их в их желании иметь детей. На сегодняшний день мы разрабатываем меры, которые позволяют провести специализированные анализы и обследования, чтобы понять репродуктивные возможности женщины и фертильные статус, чтоб она понимала, есть у нее временной запас или уже надо планировать детей», — пояснила заммэра.

Программа бесплатная. Ракова также отметила, что сейчас есть большое количество репродуктивных технологий, которые хочется использовать более активно. Это и генетическое тестирование, и система забора, заморозки яйцеклеток для последующего зачатия, а также система ЭКО. Новая программа находится на глубокой стадии проработки.

Ракова добавила, что при этом Москва входит в тройку лидеров страны по продолжительности жизни. Средний возраст продолжительности жизни колеблется на уровне около 79 лет. В настоящее время в Москве около тысячи людей, которые живут больше ста лет. Самые старшие отметили свое 108-летие. Многие из активных долгожителей пользуются крупнейшим оздоровительным проектом «Московское долголетие».

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проверки на ЕГЭ влияют на подростков.