В казначействе оценили рассматриваемый проект налоговых изменений в России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 23 0

Артюхин: казначейство не испытывает проблем в связи с налоговыми изменениями

В казначействе оценили рассматриваемый проект налоговых изменений в России

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Тема:
ПМЭФ 2024

Ляжет ли какая-то дополнительная нагрузка на это структурное подразделение?

Федеральное казначейство не испытывает никаких сложностей в связи с изменениями в налоговой системе РФ. Об этом заявил руководитель этого исполнительного органа власти Роман Артюхин5-tv.ru в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Артюхина, никаких опасений здесь быть не может, так как у них четко налажена система учета платежей.

«У нас отличное взаимодействие с налоговой службой. Все новации технологического характера, безусловно, отрабатываются. Поэтому в этом смысле для казначейства никаких ни сложностей, ни каких-то дополнительных задач такого рода изменения не несут», — также добавил он.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко прокомментировала проект налоговых изменений в РФ.

Тема:
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