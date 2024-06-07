В казначействе оценили рассматриваемый проект налоговых изменений в России
Артюхин: казначейство не испытывает проблем в связи с налоговыми изменениями
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральное казначейство не испытывает никаких сложностей в связи с изменениями в налоговой системе РФ. Об этом заявил руководитель этого исполнительного органа власти Роман Артюхин5-tv.ru в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Артюхина, никаких опасений здесь быть не может, так как у них четко налажена система учета платежей.
«У нас отличное взаимодействие с налоговой службой. Все новации технологического характера, безусловно, отрабатываются. Поэтому в этом смысле для казначейства никаких ни сложностей, ни каких-то дополнительных задач такого рода изменения не несут», — также добавил он.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко прокомментировала проект налоговых изменений в РФ.
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