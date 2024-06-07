В США обеспокоились установлением новых связей РФ с незападными странами на ПМЭФ

CNBC: ПМЭФ позволит РФ установить новые связи с незападными странами
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Запад раздражен тем, что Москве, несмотря на санкции, удалось переориентировать свою экономику на новые рынки.
России устанавливает новые связи с незападными странами, используя для этого площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.
Она указала на то, что Россия в рамках форума выстраивает новые отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки. Самим мероприятием Москва демонстрирует открытость для экономического сотрудничества с незападными странами, подчеркнула Элиатт.
Кроме того, по ее словам, ПМЭФ показывает, что у России налажены международные контакты. Это раздражает Запад, недовольный тем, что Москве, несмотря на санкции, удалось переориентировать на новые рынки свою экономику.
Накануне западные СМИ нервно отреагировали на заявление Путина в рамках ПМЭФ о возможных поставках оружия в регионы, откуда оно может угрожать западным странам. Многие издания, в первую очередь американские, принялись в очередной раз демонизировать Россию и ее президента. При этом журналисты решили не замечать важное уточнение Путина о том, что это будет ассиметричный ответ на действия Запада.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Боливии Луис Арсе в своем выступлении на ПМЭФ заявил о переходе общемирового порядка к справедливому состоянию, основанному на многополярности.
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