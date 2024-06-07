Патриотизм должен стать российской объединительной идеей — Путин
Путин: объединительной идеей для многонациональной России может стать патриотизм
Фото, видео: © РИА Новости / Тарас Литвиненко; 5-tv.ru
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Национальная идея РФ должна быть направлена на развитие государства.
Патриотизм может стать российской объединительной идеей. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.
Национальная объединительная идея РФ должна быть, и она обязана иметь направление на развитие государства. Президент страны отметил, что достойный уровень в государстве патриотизма подтверждают люди, которые идут участвовать в спецоперации.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.
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