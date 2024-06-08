Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Расчет гаубицы М-46 уничтожил опорный пункт украинских националистов на территории Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель артиллеристов была выявлена передовой группой разведчиков в лесополосе с помощью беспилотника. После этого расчет орудия нанес сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ. По данным разведки, противник потерял до 20 боевиков убитыми и ранеными.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.