Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с тем силы ПВО уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха», потивокорабельную ракету «Нептун» и 71 дрон ВСУ.

Также силы Черноморского флота за сутки уничтожили пять безэкипажных катеров.

Спецоперация России

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперштаб создан в Северной Осетии после уничтожения трех беспилотников. Вражеские дроны летели в сторону военного аэродрома, но российские силы ПВО отразили нападение.