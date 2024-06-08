ВС РФ за сутки ликвидировали более 400 боевиков ВСУ в ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 30 0

МО: ВСУ лишились свыше 400 боевиков за сутки в зоне группировки «Юг»

ВС РФ за сутки ликвидировали более 400 боевиков ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости /Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Российские силы улучшили положение по переднему краю в зоне СВО.

Бойцы подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и ликвидировали в зоне СВО более 400 боевиков Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, российская армия нанесла поражение противнику в населенных пунктах ДНР.

«Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное. Противник потерял более 400 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также армия Украины лишилась боевой машины пехоты, четырех автомобилей, гаубиц Д-20, Д-30 и орудия М119 производства США. Вместе с тем российские бойцы уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили вертолет Ми-8 армии Украины.

Тема:
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