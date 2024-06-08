Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

ВСУ предприняли очередную попытку атаки с применением БПЛА самолетного типа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 19:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В этот же день средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией республики Северная Осетия-Алания. Атака была отражена около 8:40 мск.
До этого сообщалось о перехвате и уничтожении за минувшую ночь 25 украинских беспилотников в разных регионах России.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ в ходе спецоперации.
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