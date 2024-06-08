Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

ВСУ предприняли очередную попытку атаки с применением БПЛА самолетного типа.

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 19:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В этот же день средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией республики Северная Осетия-Алания. Атака была отражена около 8:40 мск.

До этого сообщалось о перехвате и уничтожении за минувшую ночь 25 украинских беспилотников в разных регионах России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ в ходе спецоперации.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 июн
Оперштаб создан в Северной Осетии после уничтожения трех беспилотников
8 июн
Глава Северной Осетии о сбитых беспилотниках: «Их целью был военный аэродром»
8 июн
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Северной Осетией
7 июн
«Группировка наращивается»: Богомаз о защищенности границы Брянской области
7 июн
Силы ПВО сбили за ночь 28 дронов ВСУ над регионами РФ
6 июн
Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Белгородской области
6 июн
Глава Ростовской области сообщил о пожаре на НПЗ в результате атаки БПЛА
5 июн
Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежу
2 июн
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
2 июн
Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
22:32
Машет «рукой», обходит препятствия: робота-гуманоида представили на ПМЭФ-2024
22:14
Еле успели оттащить: мужчина избил жену на глазах ребенка в ТЦ
22:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
21:58
СК начал проверку после аварийной посадки самолета Piper в Подмосковье
21:57
Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Сейчас читают

В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Обратная сторона популярности: Гаврилина угодила в пугающую историю со сталкерингом
Самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака