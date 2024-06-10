Минобороны показало работу FPV-дронов. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 59 0

Российские FPV-дроны успешно обнаруживают противника в укрытии

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

FPV-дроны Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск прекрасно продемонстрировали себя в зоне проведения специальной военной операции, помогая российским подразделениям находить скопления противника в укрытии. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

На видео Минобороны - их работа у населенного пункта Часов Яр. Операторы БПЛА проводят разведку позиций ВСУ круглосуточно, корректируя огонь артиллерии.

Преимуществом FPV-дрона перед прочими квадрокоптерами в возможность быстро - на скорости выше 100 километров в час - проходить маршрут преследования, оставаясь не обнаруженными. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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