Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

FPV-дроны Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск прекрасно продемонстрировали себя в зоне проведения специальной военной операции, помогая российским подразделениям находить скопления противника в укрытии. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

На видео Минобороны - их работа у населенного пункта Часов Яр. Операторы БПЛА проводят разведку позиций ВСУ круглосуточно, корректируя огонь артиллерии.

Преимуществом FPV-дрона перед прочими квадрокоптерами в возможность быстро - на скорости выше 100 километров в час - проходить маршрут преследования, оставаясь не обнаруженными.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.