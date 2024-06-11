Минобороны России показало видео удара «Ланцетом» по украинскому Су-25

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Самолет противника был поражен точным попаданием.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские операторы БПЛА уничтожили с помощью баражирующего боеприпаса «Ланцет» самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, «Ланцетом» был нанесен удар по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате удалось уничтожить Су-25. На кадрах объективного контроля видно, как точный прилет поразил цель.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу объяснил проведение учений ядерных сил России.

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