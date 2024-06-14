ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по целям ВСУ и поразили хранилище Storm Shadow

Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«С 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке ведомства.

Также бойцами была поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В плен за неделю сдались 46 боевиков киевского режима.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.