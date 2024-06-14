Путин заявил, что власти думают об участниках СВО каждую минуту

Власти страны каждую минуту думают об участниках спецоперации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками программы «Время героев», обратившись к ним от имени всего руководства государства.

«Вы сказали, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам и душу изливают, и вы сказали, что это несколько неожиданно. Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально! Просто, когда вы там воюете, когда пули свистят, когда жизнь под угрозой, кто же об этом думает, а мы думаем каждую минуту, потому что от вас зависит будущее России», — обратился российский лидер к одному из участников встречи.

Цель президентской программы «Время Героев» — подготовка высококвалифицированных компетентных управленцев из числа участников спецоперации для последующего выдвижения на руководящие должности в системе госуправления.

Известно, что в первом этапе программы обучение начали 83 участника спецоперации. Их отобрали более чем из 40 тысяч желающих.

При отборе учитывалось наличие управленческого опыта и потенциала, заслуги и проявленный в ходе боевых действий героизм. На всех участников этапа приходится 250 наград. Среди них 20 Героев России и 64 кавалера Ордена Мужества.

Особо отмечалось, что участие в программе — это не поощрение и не награда, а отбор самых способных конкурсантов для подготовки на управленческие должности. Обучение первого потока в рамках программы «Время Героев» стартовало 27 мая.

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