«Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»

Эфирная новость 71 0

Российские зенитчики уничтожили украинский дрон «Валькирия»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Подразделения ПЗРК группировки войск «Центр» постоянно готовы к бою.

Круглосуточно в зоне спецоперации российские подразделения ведут охоту на вражеские дроны. Те появляются в небе внезапно, и бойцам необходимо в короткий срок поразить воздушную мишень.

В ход идут все виды оружия, под их прикрытием более крупную добычу в небе выслеживают зенитные ракетные комплексы. За хитрой тактикой действий боевых расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Подразделения ПЗРК группировки войск «Центр» постоянно готовы к бою. Взгляды бойцов устремлены вверх. В небе вражеский БПЛА-разведчик «Валькирия». Точка в небе найдена. В ближайшем квартале все открывают огонь. Расчет использует пулемет.

Операторы украинского дрона стараются уйти от российских средств поражения. Звуки стрельбы слышатся все дальше. После «Валькирия» возвращается. Наконец цель зафиксирована. По ней начинают работать из автоматов и одновременно из зенитной установки и ручных пулеметов. Ждет момента для своего выхода и основное оружие — ракетный комплекс «Стрела 10».

«В данный момент пролетала БПЛА „Валькирия“. Цель несложная, ее можно поразить. Но она летает низко, приманивая подразделения ПВО, чтобы видеть, кто откуда работает. В этот момент на высоте может находиться более разработанное БПЛА, которое наблюдает за всей этой обстановкой», — рассказал офицер ВС РФ с позывным «Гарпун».

ВСУ действуют хитро, но российские бойцы — еще хитрее. Одна цель уничтожена. Расчет наблюдает, работает вновь. На все ухищрения противника у военных ВС РФ есть свои секреты и достойный ответ.

До вылета нового дрона-разведчика здесь обычно проходит меньше часа, а, значит, расчету вновь придется фиксировать цель и открывать огонь.

Тема:
Спецоперация
17 июн
Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское
17 июн
«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине
17 июн
Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве
17 июн
ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ
17 июн
«Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии
17 июн
Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР
17 июн
«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине
17 июн
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июн
«Сложно и жестко»: Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина
17 июн
Белоусову доложили о дежурстве и контроле боевой работы в зоне СВО
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака