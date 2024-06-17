«Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»

Подразделения ПЗРК группировки войск «Центр» постоянно готовы к бою.

Круглосуточно в зоне спецоперации российские подразделения ведут охоту на вражеские дроны. Те появляются в небе внезапно, и бойцам необходимо в короткий срок поразить воздушную мишень.

В ход идут все виды оружия, под их прикрытием более крупную добычу в небе выслеживают зенитные ракетные комплексы. За хитрой тактикой действий боевых расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Подразделения ПЗРК группировки войск «Центр» постоянно готовы к бою. Взгляды бойцов устремлены вверх. В небе вражеский БПЛА-разведчик «Валькирия». Точка в небе найдена. В ближайшем квартале все открывают огонь. Расчет использует пулемет.

Операторы украинского дрона стараются уйти от российских средств поражения. Звуки стрельбы слышатся все дальше. После «Валькирия» возвращается. Наконец цель зафиксирована. По ней начинают работать из автоматов и одновременно из зенитной установки и ручных пулеметов. Ждет момента для своего выхода и основное оружие — ракетный комплекс «Стрела 10».

«В данный момент пролетала БПЛА „Валькирия“. Цель несложная, ее можно поразить. Но она летает низко, приманивая подразделения ПВО, чтобы видеть, кто откуда работает. В этот момент на высоте может находиться более разработанное БПЛА, которое наблюдает за всей этой обстановкой», — рассказал офицер ВС РФ с позывным «Гарпун».

ВСУ действуют хитро, но российские бойцы — еще хитрее. Одна цель уничтожена. Расчет наблюдает, работает вновь. На все ухищрения противника у военных ВС РФ есть свои секреты и достойный ответ.

До вылета нового дрона-разведчика здесь обычно проходит меньше часа, а, значит, расчету вновь придется фиксировать цель и открывать огонь.