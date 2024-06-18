«Сильно скучаю»: Ольгу Бузову до сих пор не пускают в родную школу

Звезда мечтает выступить на выпускном в дорогом сердцу месте.

Звезде социальных сетей, популярной телеведущей Ольге Бузовой рады везде, кроме собственной школы. Вот уже много лет знаменитость мечтает выступить в любимом месте, но не может. Все дело в плохих отношениях с директором.

«Как же сильно я скучаю по своей школе. И как бы я хотела выступить в своей школе на выпускном. К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет», — призналась Бузова в своем блоге.

Вспомнила о молодых годах певица неспроста, а в преддверии фестиваля «Алые паруса». Звезда перебирала фото, когда была студенткой. Она отметила, что хоть это было и давно, но память о беззаботных днях свежа до сих пор.

«Помню все как будто вчера. Я блистала в бирюзовом платье и еще не знала, какой интересный путь мне предстоит», — ностальгировала Ольга.

Вот только отношения с начальством у знаменитости не сложились с самого детства. Еще несколько лет назад она рассказывала о скандалах и запрете на посещение учебного заведения. Кстати петербургскую школу 36-летняя телезвезда окончила с золотой медалью.

«Меня учителя так же гнобили. И до сих пор директор школы не пускает меня в школу. Не пускает! Хотя я была ребенком и ничего плохого не сделала. Я училась на отлично. Буллили за то, что я высказывала свое мнение. Я ярко одевалась, я спорила», — сообщала телеведущая на YouTube-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети ее обидчика Баскова.

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