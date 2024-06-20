Свирепый «Эдгар»: на Москву обрушилась непогода

В Москве семь человек пострадали во время урагана «Эдгар»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Мощные порывы ветра гнут рекламные щиты и срывают куски кровли. Известно о семи пострадавших.
На Москву обрушился сильный ливень с грозой и штормовым ветром до 23-х метров в секунду. Кадры с бушующей непогодой есть в распоряжении 5-tv.ru.
Стена дождя уже накрыла большинство районов столицы. В отдельных из них ураган, который получил название «Эдгар», с легкостью гнет рекламные щиты и срывает куски кровли с многоэтажных домов. Власти столицы порекомендовали горожанам не выходить на улицу в это время.
Синоптики отметили, что сильный ливень и ветер не оставят столицу в покое вплоть десяти часов вечера.
По данным источника 5-tv.ru, из-за непогоды пострадали семь человек. Среди них — пятимесячный ребенок. На малыша упал щит.
Ранее 5-tv.ru писал, как в начале июня Москва столкнулась с тропическим ливнем — были затоплены тротуары и вестибюли.
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