В Россию из украинского плена вернулись 90 бойцов
Борт с военнослужащими уже приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Этим утром на подмосковном аэродроме Чкаловский встречали спецборт Минобороны. На Родину из украинского плена вернулись 90 российских военных. Взамен Киев получил столько же своих пленных.
Домой наши бойцы отправятся не сразу, а только после лечения и реабилитации в Москве. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.
«Я в России» — этих слов ждали семьи всех военнопленных. На автобусах парней привезли в аэропорт отправления. Еще через час шасси самолета коснулись земли подмосковного аэродрома.
На взлетно-посадочной полосе Ил-76. На его борту — 90 наших бойцов. Многие из них ждали этого момента несколько месяцев. И вот, наконец, они дома и совсем скоро увидятся со своими родными и близкими.
Среди бойцов и мобилизованные и конктрактники. Игорь из Ставропольского края пробыл в плену почти год. Александр — многодетный отец, ушел на фронт осенью прошлого года.
«Позвонил, все на связи, ждут родные. Дети ждут, жена ждет, отец, мать, сестра ждет. Пока реабилитация, лечение, не знаем, что ждет. Но надеюсь, что скоро попаду домой», — говорит Александр Надым.
С родными дали связаться далеко не всем. Например, жив или нет Александр, не было известно в течение пяти месяцев.
Обменять пленных получилось благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас всех военнослужащих привезли в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.
- 26 июн
- Российские штурмовики с Сахалина подошли вплотную к Константиновке под Угледаром
- 26 июн
- Рябков о военном ответе России на атаку на Севастополь: «Не исключаю»
- 26 июн
- Угроза безопасности: ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС
- 26 июн
- Цель поражена: бойцы России уничтожили места подготовки к запуску дронов ВСУ
- 26 июн
- СК потребовал заочно арестовать экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
- 26 июн
- Все, что необходимо: как в Военно-медицинской академии Петербурга спасают бойцов СВО
- 26 июн
- «Нас обманывали»: Лавров о возможных переговорах на Украине
- 26 июн
- «Мы же видим»: на Украине признали скорый провал по всей ширине фронта
- 26 июн
- Настоящий герой: актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации
- 26 июн
- Противник круглосуточно под «Градом» ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
0.53 94.11
0.38
Нашли ошибку?