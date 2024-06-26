В Россию из украинского плена вернулись 90 бойцов

Этим утром на подмосковном аэродроме Чкаловский встречали спецборт Минобороны. На Родину из украинского плена вернулись 90 российских военных. Взамен Киев получил столько же своих пленных.

Домой наши бойцы отправятся не сразу, а только после лечения и реабилитации в Москве. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

«Я в России» — этих слов ждали семьи всех военнопленных. На автобусах парней привезли в аэропорт отправления. Еще через час шасси самолета коснулись земли подмосковного аэродрома.

На взлетно-посадочной полосе Ил-76. На его борту — 90 наших бойцов. Многие из них ждали этого момента несколько месяцев. И вот, наконец, они дома и совсем скоро увидятся со своими родными и близкими.

Среди бойцов и мобилизованные и конктрактники. Игорь из Ставропольского края пробыл в плену почти год. Александр — многодетный отец, ушел на фронт осенью прошлого года.

«Позвонил, все на связи, ждут родные. Дети ждут, жена ждет, отец, мать, сестра ждет. Пока реабилитация, лечение, не знаем, что ждет. Но надеюсь, что скоро попаду домой», — говорит Александр Надым.

С родными дали связаться далеко не всем. Например, жив или нет Александр, не было известно в течение пяти месяцев.

Обменять пленных получилось благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас всех военнослужащих привезли в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.