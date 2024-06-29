Любовь, наркотики и СВО: подробности жизни звезды «Кадетства» Аристарха Венеса

Актер считает бойцов, служащих в зоне спецоперации, настоящими мужчинами.

Звезда сериала «Кадетство» Аристарх Венес по сей день продолжает развивать свою актерскую карьеру.

Карьера

Аристарх родился в семье актеров и с юного возраста был увлечен киноискусством Он был студентом Школы-студии МХАТ, отучился во ВГИКе, хотя прежде его исключили из школы за пропуски.

Венес начал сниматься в кино в возрасте 6 лет. Сегодня на его счету около 30 кинокартин, но настоящую известность он обрел именно благодаря сериалу «Кадетство», в котором он снялся еще подростком.

И сегодня актер пользуется спросом. В прошлом году Аристарх Венес снялся в четырех картинах: «Самая большая луна», «Гид и большие соблазны», «Экстрасенсы» и «20/22». Скоро на экранах появятся еще две работы с его участием — ленты «Мальвина» и «Трудная», которые обещают раскрыть артиста с новой стороны.

Любовь

О личной жизни актера известно немногое. Он много лет официально находится один. Венес не делал ни одного заявления о появлении пассии с 2009 года, когда шли разговоры о его свадьбе на некой Татьяне, которая в итоге так и не состоялась.

Ему приписывали романы со многими звездами, но слухи ничем не подтверждались. Вероятнее всего, он, действительно, встречался только с певицей Анной Шурочкиной (Нюшей), актрисой Мирославой Карпович и фотографом Анной Горбачевой. Но все эти романы заканчивались и не доходили до брака.

Несмотря на это, звезда очень иметь семью.

«Я очень хочу детей. Но у них должна быть мама, как вы считаете? А чтобы появилась мама, должно фортануть, это нужно заслужить. Это все не просто так», — делился Аристарх Венес с Teleprogramma.pro.

Актер объяснил, что ему еще не встречалась такая женщина, с которой он хотел бы провести всю жизнь. Венес назвал положительное стечение любовных отношений большой удачей. Он явно расстроен тем, что личная жизнь у него не задалась.

Запрещенные препараты

Три года назад Аристарх заявил, что длительное время злоупотреблял наркотическими веществами, но уверил, что с этим давно покончено.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это, действительно, случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова „совсем“. И это моя принципиальная позиция», — рассказывал артист Tepelrogramma.pro.

Он отметил, что злая привычка несет за собой страшные последствия и у него есть тому живые примеры, потому он серьезно взялся за ум.

Венес также подчеркнул, что чаще всего заложниками наркотиков становятся дети из-за неопытности и стремления к адреналину. А все, что касается молодого поколения, очень волнует актера. Видно, что дети ему не безразличны. Аристарх Венес неоднократно заявлял об этой позиции, несмотря на отсутствие собственных детей.

СВО

Аристарх Венес активно поддерживает участников СВО. Он называет их настоящими мужчинами.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать бойцам всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у нас всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — рассказал Венес в интервью «Народному фронту».

Один из последних сериалов, в которых снялся Аристарх, затрагивает военную тематику. Во время работы над картиной «20/22» актеры, действительно, находились в опасных зонах, например, в Мариуполе.

Аристарх Венес вспоминал, что его дедушка принимал участие в Великой Отечественной войне. Он получил тяжелое ранение, но остался жив. Актер с трепетом рассказывает о его подвигах.

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