Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса: как шли бои за Спорное в ДНР

Освобождение населенного пункта открывает российским войскам простор для продвижения к Северску.

Российские военные освободили населенный пункт Спорное в ДНР. Он находится в 100 километрах от Донецка, на границе с Луганской народной республикой. После этого у армии РФ открывается простор для дальнейшего наступления на Северск.

Как проходили бои за Спорное, видел военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Окрестности Спорного на северском направлении считаются одной из самых опасных точек на карте СВО. Передвигаться здесь можно только на транспорте в сумерках.

Противник использует все средства, чтобы замедлить наступление. Выжигает землю. Ответ приходит из командного пункта — по скоплению сил противника термобарическими снарядами. После быстрой корректировки крупную площадь накрывает расчет «Солнцепека». Уже с рассветом подключаются операторы FPV-дронов со своими точными и колющими ударами.

Таких атак по самым крупным опорным пунктам в Спорном — десяток. Враг понимает, что так теперь выглядит аналог артподготовки в современных реалиях боевых действий. ВСУ подтягивают к Спорному резервы. Но это не остается незаметным для наших разведчиков.

В таких случаях в бой выступают реактивщики и полным пакетом выставляют настоящий огневой заслон перед противником. Здесь одного «Града» недостаточно. Враг отступать не собирается. Начальник артиллерии решает пойти на риск и выводит к огневой сразу три машины.

Российская пехота выводит поселок Спорное из серой зоны и заявляет о контроле ключевых участков населенного пункта. Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса.

«Сложно, но полегче, чем в шахте. Машина простенькая, все по стариночке, ничего сложного нет: кнопочки, педальки, все нормально», — признается российский боец.

Все, чем может сейчас отвечать противник — удары дронами. Но здесь к этому готовы!

Когда на небе нет облаков, на улице светло, а погода сухая, это -идеальные условия для врага, чтобы следить за любым перемещением российских войск. Поэтому, как только появляется в небе беспилотник, тут же нужно искать укрытие.

Параллельно российские войска заняли ключевые опорные пункты в Раздоловке. Основной удар теперь направлен в сторону Верхнекаменского и Звановки, чтобы окружить Северск сразу с нескольких направлений.