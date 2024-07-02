«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Сенатор Джабаров: слова Зеленского о переговорах с РФ — очередная уловка

«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Тема:
Спецоперация

По мнению сенатора Владимира Джабарова, лидер киевского режима может пытаться тянуть время при помощи переговоров.

Слова президента* Украины Владимира Зеленского о готовности к мирным переговорам с Россией через посредников — очередная уловка и блеф политика, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Вот эти условия с посредниками — глупость какая-то, такие переговоры могут длиться месяцами или годами. Я думаю, это очередная уловка, чтобы затянуть время и подготовиться к нанесению ударов по нашей территории», — отметил Джабаров в беседе с изданием Lenta.ru.

В июне президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. Российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов РФ, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что, отказываясь, Киев и его западные партнеры берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский оставил свой народ без жилья и работы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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