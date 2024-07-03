Под атакой вражеских дронов: танкисты уничтожили «опорники» ВСУ прямой наводкой

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Экипаж российского танка Т-72 поразил позиции ВСУ прямой наводкой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевую машину окружили беспилотники украинских боевиков. Но поставленную задачу экипаж выполнил.

Чудеса выдержки, хладнокровия и целеустремленности продемонстрировали танкисты в зоне спецоперации. Боевая машина подверглась мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ, но танк все равно доехал до цели и выполнил поставленную задачу.

И такие истории для экипажа Т-72 — совсем не редкость. С героями пообщался военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Тот боевой выезд весь экипаж танка, пожалуй, будет вспоминать всю жизнь. Работать бойцам пришлось под плотным огнем противника: ВСУ били крупнокалиберной артиллерией, минометами, отправляли FPV-дроны.

Несколько штук влетели прямо в кузов. Несмотря ни на что, экипаж доехал и уничтожил опорный пункт ВСУ.

«Расстояние до врага было километр 100, работали прямой наводкой. Заехали — отработали — приехали. Дронов штук 10-15 поймали, когда обратно ехали, загорелись. По дороге само собой потушилось», — рассказывает старший механик-водитель группировки войск «Центр» с позывным «Сталин».

Старший механик с позывным «Сталин» всю взрослую жизнь в армии. Пошел по стопам деда, он тоже был танкистом. О событиях на службе рассказывает спокойно. Его экипажу так работать приходится постоянно.

Черные столбы дыма на горизонте — это горящая позиция ВСУ. Танк откатывается на несколько метров и продолжает стрельбу. Только после команды уходит в укрытие.

Их пытались догнать, снаряды ложились близко — до машины десятки метров. Но они добрались, вернули танк целым. И после небольшой паузы им вновь предстоит вернуться в бой.

«Бывает и такое, мы же на войне. Экипаж четко все делал, выполнял все боевые задачи, каждый занимался своим делом. Паники не было. Чувствуется удар-хлопок, встряска. Всматриваешься, что можешь. Долго потом не слышали», — рассказывает командир танка группировки войск «Центр» с позывным «Опер».

Экипаж «Опера» — очень опытный. Такое количество потраченных дронов и снарядов на уничтожение их машины считают неслучайным. С их дерзостью и наглостью враг столкнулся не в первый раз.

Они к такому приему готовятся заранее. Танк полностью замаскирован, укрыт сетью, внутри есть специальные толстые куски резины, которые должны помочь при попадании.

И дело не только в силе духа и смелости экипажа. Опыт и удача тесно связаны с холодным расчетом. Каждый боевой выезд бойцы тщательно планируют, решают, с какой стороны, в какой промежуток времени нужно появиться и отработать. Все вместе это дает необходимый результат!

Тема:
Спецоперация
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