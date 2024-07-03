Пик колебаний: на Землю вот-вот обрушится мощная магнитная буря

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На Землю 3 июля 2024 обрушится мощная магнитная буря

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Scott Kelly; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Сегодня на Землю обрушится магнитная буря. Пик геомагнитных колебаний придется на вечер. Особенно плохо себя могут почувствовать метеозависимые и те, у кого есть проблемы со здоровьем.

Специалисты советуют побольше спать, по возможности избегать физической активности и дел, которые требуют концентрации внимания.

Внимание нужно уделить питанию и отдавать предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и минералами.

Кстати, этим летом россиян ждут многочисленные магнитные бури из-за вспышек на Солнце. Особенно богатым на такие волнения станет июль. Всего за один месяц магнитные бури накроют Землю целых семь раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как спастись от чудовищной июльской жары. Всего за сутки по всей России температурный рекорд побит сразу в 31 городе. В Москве воздух прогрелся до 34 градусов.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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