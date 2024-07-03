Пик колебаний: на Землю вот-вот обрушится мощная магнитная буря
На Землю 3 июля 2024 обрушится мощная магнитная буря
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Scott Kelly; 5-tv.ru
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Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Сегодня на Землю обрушится магнитная буря. Пик геомагнитных колебаний придется на вечер. Особенно плохо себя могут почувствовать метеозависимые и те, у кого есть проблемы со здоровьем.
Специалисты советуют побольше спать, по возможности избегать физической активности и дел, которые требуют концентрации внимания.
Внимание нужно уделить питанию и отдавать предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и минералами.
Кстати, этим летом россиян ждут многочисленные магнитные бури из-за вспышек на Солнце. Особенно богатым на такие волнения станет июль. Всего за один месяц магнитные бури накроют Землю целых семь раз.
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