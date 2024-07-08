«Тосочка» разбила опорный пункт ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 471 0

Опубликовано видео, как расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ в районе Угледара на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Позиции противника выявила наша разведка. После экипаж выдвинулся на огневую позицию и нанес удар. За один залп «Тосочка» выпускает 18 термобарических реактивных снарядов, сметая вражеские цели. Помогает расчету максимально быстро и точно наносить удары компьютер.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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