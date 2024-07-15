Артиллерия ВС РФ не дала подразделениям ВСУ совершить маневр. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты САУ «Акация» и РСЗО БМ-21 «Град» сорвали маневр ротации подразделений ВСУ. В Минобороны также сообщили об уничтожении нескольких единиц вражеской военной техники — машины подвозили боеприпасы боевикам, а также складов и огневых средств. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Заметить подход ВСУ к позициям артиллеристам помог разведывательный БПЛА. На кадрах объективного контроля видно, что цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.