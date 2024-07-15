Российский минометчик под Запорожьем уничтожил 50 боевиков и системы РЭБ ВСУ

Военнослужащий России дважды атаковал «опорник» неприятеля.

Минометчик российского батальона «Крым», действуя практически в одиночку, нанес точные удары по опорному пункту ВСУ. В нем находились около 50 боевиков. Кадры атаки появились в распоряжении 5-tv.ru.

Кроме того, во время последующего удара были уничтожены и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют украинские боевики. Националисты пытались потушить начавшийся в опорном пункте пожар — в этот момент упал второй снаряд.

Ранее же сегодня в зоне СВО отличился еще один военнослужащий — младший сержант Ильгиз Байчурин. Во время выдвижения на позиции его отделение подверглось атаке БПЛА-камикадзе.

Байчурин отвлек беспилотник на себя, уведя дрон в лесной массив. Здесь Байчурин получил ранение, подорвавшись на мине ВСУ — осколок повредил его правую ногу. Оказав себе первую помощь, военнослужащий выстрелил в БПЛА, взорвав его в воздухе.

Именно благодаря отваге Ильгиза Байчурина его отделение успешно добралось до нужной позиции.

Ранее 5-tv.ru писал, как российский боец спас более 300 сослуживцев в зоне СВО.