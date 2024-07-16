Украинский след в покушении? Что написал Медведчук в письме Дональду Трампу

Медведчук в письме Трампу допустил, что в покушении возможен украинский след
Фото: Reuters / Brendan McDermid
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинский политик вспомнил важные факты, указывающие на это.
Председатель движения «Другая Украина и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в письме к кандидату в президенты США Дональд Трампу. Полный текст письма был опубликован на сайте «Другой Украины».
Медведчук указал, что покушение на Трампа может иметь украинский след. Он напомнил, что Трамп много раз говорил, что собирается закончить украинский конфликт, когда вернется в Белый дом.
«Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — заявил он, обращаясь в письме к Трампу.
Политик считает, что из-за этого Трамп стал врагом для президента* Украины Владимира Зеленского.
По словам Медведчука, глава киевского режима «не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть президентские выборы».
Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрию после решений Орбана хотят лишить права голоса в Евросовете.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
- 16 июл
- На грани гражданской войны? До чего Байден довел население США
- 16 июл
- «Катастрофа для Украины»: почему соратника Трампа от республиканцев назвали его клоном
- 16 июл
- Трамп намерен провести «чистку» в рядах спецслужб США в случае победы на выборах
- 16 июл
- Трамп впервые появился на публике после покушения
- 16 июл
- Семейное проклятье: Трамп потребовал усилить охрану Кеннеди-младшего
- 16 июл
- Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора Вэнса своим вице-президентом
- 15 июл
- Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
- 15 июл
- Шансы возросли? Как покушение на Трампа повлияет на выборы президента США
- 15 июл
- Много проблем: почему секретная служба не предотвратила покушение на Трампа
- 15 июл
- В Милуоки стартовал съезд республиканской партии
Читайте также
73%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?