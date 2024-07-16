Украинский политик вспомнил важные факты, указывающие на это.

Председатель движения «Другая Украина и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в письме к кандидату в президенты США Дональд Трампу. Полный текст письма был опубликован на сайте «Другой Украины».

Медведчук указал, что покушение на Трампа может иметь украинский след. Он напомнил, что Трамп много раз говорил, что собирается закончить украинский конфликт, когда вернется в Белый дом.

«Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — заявил он, обращаясь в письме к Трампу.

Политик считает, что из-за этого Трамп стал врагом для президента* Украины Владимира Зеленского.

По словам Медведчука, глава киевского режима «не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть президентские выборы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрию после решений Орбана хотят лишить права голоса в Евросовете.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.