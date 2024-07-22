«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» уничтожили БМП Marder в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Расчеты российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» п уничтожили БМП Marder вместе с десантом. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
После получения огневого задания расчеты РСЗО в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли точный удар по целям. Координаты вражеских позиций были переданы разведкой. Контролировать ведение боя в режиме реального времени также помогают нашим бойцам беспилотные летательные аппараты. Они же передают картинку-подтверждение об успешно выполненной работе.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 22 июл
- Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки
- 22 июл
- В Туапсе возник пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ
- 22 июл
- Штурмовики Су-25 бьют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- «На два фронта»: в США запаниковали из-за невозможности победить Россию
- 21 июл
- Армия России за сутки сбила 40 беспилотников и вертолет Ми-8
- 21 июл
- ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее
- 21 июл
- «Выбирает свою судьбу»: Джонсон призвал Украину отказаться от границ 1991 года
- 21 июл
- «Остаются считанные улицы»: военный РФ рассказал о ходе освобождения Красногоровки
- 21 июл
- «Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского
- 21 июл
- «Бабульки подходят — минусуйте»: военные перехватили переговоры боевиков ВСУ
Читайте также
89%
0.14 96.04
-0.06
Нашли ошибку?