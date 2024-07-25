Пуля или осколок? В ФБР сделали неожиданное заявление о покушении на Трампа
Глава ФБР Рэй: есть сомнения, что Трамп при стрельбе получил пулевое ранение
Фото: Reuters / Brendan McDermid
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В американском агентстве подчеркнули, что учли все выпущенные патроны. Но что правоохранителей смущает?
В Федеральном бюро расследований США сомневаются по поводу пулевого ранения кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа во время покушения на него. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, его слова приводит Daily Mail.
«При всем уважении к бывшему президенту Дональду Трампу, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны», — говорится в публикации.
Кроме того, как оказалось, силовики видели стрелка Томаса Мэтью Крукса, один из правоохранителей даже снял его на видео. Кадры были записаны на камеру, надетую на форму офицера. Накануне видео опубликовал в соцсети сенатор США Чак Грэссли.
На кадрах видно, как люди с оружием общаются с человеком в костюме на крыше, откуда была открыта стрельба в Трампа. На видео также появляется тело Крукса и лежащая рядом винтовка.
«Это тот же человек, которого видел снайпер и прислал фотографии… Снайпер видел, как он слезает с велосипеда, прислал фотографии, а потом потерял его из вида», — сказал агент о стрелявшем в Трампа.
Покушение на Дональда Трампа
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик.
На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.
Позднее в Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа. С помощью графики смоделирован полет пули, которая ранила политика. По этой 3D-реконструкции отчетливо видно: не поверни Трамп голову за секунду до выстрела, вряд ли бы выжил.
В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.
Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии связали покушения в Словакии и США.
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