Украина попала в безвыходное положение. Чтобы набрать денег в казну кабмин пошел на крайние меры.

Через два месяца киевский режим перестанет платить зарплаты Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Пидласа.

Причиной этому служит, прежде всего, катастрофическая ситуация с финансами в стране. По ее словам, уже в конце сентября государство будет неспособно выплачивать денежные средства боевикам.

Доподлинно неизвестно, идет ли здесь речь о нынешнем состоянии ВСУ или же сюда включаются дополнительно мобилизованные бригады, из-за чего расходы режима повысились.

Пидласа подчеркнула, что все это произойдет в том случае, если Верховная рада не выделит на оборону 500 миллиардов гривен. Однако такой вариант возможен только если резко повысятся налоги.

План с повышением налогов тоже, в свою очередь, тоже не самый надежный, так как новые налоги должны принести лишь около 125 миллиардов гривен, согласно подсчетам Пидласы.

Помимо этого, Украина может получить еще 100 миллиардов гривен от перевыполнения существующих налогов и сборов, а также от повышения акцизов на топливо и табак.

В результате, несмотря на все старания режима, выходит даже меньше половины от требуемой суммы.

После этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная на родине как «Марьяна безумная» заявила, что в армии Украины числятся тысячи «мертвых душ», которые ни кем даже не оцениваются.

Она стала обвинять Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые продолжают облавы на людей по всей Незалежной.

«Нет ни одного специалиста в правительстве, оценивающего целесообразность бесконечного желания главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту. Тысячи „мертвых душ“ в армии тоже никем не оцениваются», — заявила Безуглая в соцсетях.

По ее словам, армии не нужны новые «бригады-зомби», поэтому решение украинского Кабмина о повышении налогов она резко раскритиковала.

Она отметила, что создание только одной бригады обходится в 20 миллиардов гривен. По этой причине она не понимает желания мобилизовать всю страну.

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