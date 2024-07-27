Бригада морпехов ВСУ сдалась в плен бойцам РФ из-за предательства руководства

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 100 0

Минобороны: 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен в Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Они встретили ВС РФ на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Целая бригада из 17 морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским бойцам на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Кадры с пленными боевиками предоставили в Министерстве обороны России.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — заявили в российском ведомстве.

Известно, что украинские морпехи приняли такое решение из-за того, что их руководство «кинуло» боевиков. Им приходилось слепо верить и ждать, когда их эвакуируют с неудобного участка, но помощь так и не приходила. Украинцы сидели без какого-либо снабжения и даже без воды, им приходилось пить воду из болота.

Как только стало понятно, что командование ВСУ не собирается проводить эвакуацию, боевики приняли решение сдаться в плен всей бригадой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Бойцы заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ситуации в зоне спецоперации за сутки.

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