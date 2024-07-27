Российские военные в Торецке спасли боевика ВСУ после расстрела своими

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

ТАСС: российские военные вынесли раненого боевика ВСУ из Торецка в ДНР

Российские военные в Торецке спасли боевика ВСУ после расстрела своими

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Раненого украинца вынесли с позиций на руках.

Российские бойцы спасли в Торецке украинского боевика Сергея Наталенко, которого при попытке сдаться в плен пытались расстрелять его сослуживцы. Об этом сам пленный рассказал ТАСС.

По словам Наталенко, он вместе с другими боевиками 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился на позициях в Торецке, когда к ним подошли российские бойцы и предложили сдаться.

«Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев», — рассказал пленный.

Наталенко пояснил, что шел замыкающим в колонне сдавшихся сослуживцев, поэтому весь удар принял на себя. Однако российские военные не бросили раненого боевика умирать, а вынесли его на руках с позиций. Сейчас украинец, по его словам, идет на поправку в плену.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ расстреляли своих сослуживцев на правом берегу Днепра.

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