Российские военные в Торецке спасли боевика ВСУ после расстрела своими

ТАСС: российские военные вынесли раненого боевика ВСУ из Торецка в ДНР
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
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Раненого украинца вынесли с позиций на руках.
Российские бойцы спасли в Торецке украинского боевика Сергея Наталенко, которого при попытке сдаться в плен пытались расстрелять его сослуживцы. Об этом сам пленный рассказал ТАСС.
По словам Наталенко, он вместе с другими боевиками 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился на позициях в Торецке, когда к ним подошли российские бойцы и предложили сдаться.
«Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев», — рассказал пленный.
Наталенко пояснил, что шел замыкающим в колонне сдавшихся сослуживцев, поэтому весь удар принял на себя. Однако российские военные не бросили раненого боевика умирать, а вынесли его на руках с позиций. Сейчас украинец, по его словам, идет на поправку в плену.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ расстреляли своих сослуживцев на правом берегу Днепра.
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