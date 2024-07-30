«Растормошить гнездо»: как российские танкисты поддерживают наступление пехоты в зоне СВО

Эфирная новость 22 0

Украинские боевики вынуждены отступать под натиском ВС РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты «Градов» зачастую действуют совместно с экипажами танков — так эффективнее. Боевая слаженность военнослужащих дает свой результат. Под натиском противник вынужден отступать. А российские войска закрепляются на новых позициях. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдал за работой бойцов.

Активная жизнь на фронте — ночная. Если пытаешься добраться до передовых позиций, это — самый безопасный вариант. И то с оговорками. Одна из главных неприятностей при перемещении: даже ночью находишься под наблюдением вражеских беспилотников.

Пехота выходит к танкистам, где уже с первыми лучами солнца экипаж готов к старту. Задача, как выражаются сами военные, «растормошить гнездо»: точными танковыми «уколами» вынудить противника выйти из защищенного района.

Военный алгоритм запущен: танк уезжает, а поставленную задачу завершают уже реактивщики первой танковой армии, площадью накрывая выявленные вражеские силы. Противнику под таким натиском приходится отступать, давая возможность российской пехоте закрепиться на новых рубежах.

«80% целей — это живая и огневая сила противника, легкобронированная техника, иногда опорники, лесополосы», — говорит военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Гаврик».

Пехота даже днем может закинуть подкрепление на автомобиле УАЗ. Правда, теперь сопровождающий группу старшина с позывным «Завхоз» всегда вооружен двустволкой, называя это чуть ли не самым действенным методом в борьбе с дронами-камикадзе.

«Был случай, была эвакуация у нас. Я вообще, в принципе, там не должен был находиться. У нас соседи запросили в шесть утра помощь, медики причем: их догнал „камикадзе“. У них было четверо „трехсотых“. Мы, естественно, отреагировали, поплатились своей же техникой. Но, слава богу, боженька уберег — живой, здоровый», — вспоминает «Завхоз».

Благодаря обычной двустволке удалось отбить массированную атаку дронов и вывезти раненых в безопасную зону. Но ключевым в борьбе с БПЛА противника остается поражение пунктов управления ВСУ. И пока что наши танки и «Грады» с этой задачей справляются.

Тема:
Спецоперация
30 июл
В ДНР вынесли приговор финскому наемнику, добровольно вступившему в ряды ВСУ
30 июл
Рэпер ST готовит новую песню для участников СВО
30 июл
США намерены доработать для Украины F-16, оснастив их «передовыми» ракетами
30 июл
На Западе назвали ударом для Украины потерю Урожайного и Старомайорского
30 июл
Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР
30 июл
Крупный калибр: российская артиллерия громит позиции ВСУ под Донецком
30 июл
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 июл
Экипажи Су-25 нанесли удар по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 июл
«Опорник взят»: как российские морпехи громят ВСУ на южнодонецком направлении
29 июл
Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР
+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

21:26
«Растормошить гнездо»: как российские танкисты поддерживают наступление пехоты в зоне СВО
21:08
В возрасте 33 лет умер актер Тимур Шивырев
20:50
В ДНР вынесли приговор финскому наемнику, добровольно вступившему в ряды ВСУ
20:32
Тело блогера МотоТани кремировали — прах захоронят на родине в Омской области
20:14
«Мы довольны»: восьмимиллиардная жительница Земли получила гражданство России
19:56
Рэпер ST готовит новую песню для участников СВО

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака