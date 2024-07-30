«Растормошить гнездо»: как российские танкисты поддерживают наступление пехоты в зоне СВО
Украинские боевики вынуждены отступать под натиском ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Расчеты «Градов» зачастую действуют совместно с экипажами танков — так эффективнее. Боевая слаженность военнослужащих дает свой результат. Под натиском противник вынужден отступать. А российские войска закрепляются на новых позициях. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага наблюдал за работой бойцов.
Активная жизнь на фронте — ночная. Если пытаешься добраться до передовых позиций, это — самый безопасный вариант. И то с оговорками. Одна из главных неприятностей при перемещении: даже ночью находишься под наблюдением вражеских беспилотников.
Пехота выходит к танкистам, где уже с первыми лучами солнца экипаж готов к старту. Задача, как выражаются сами военные, «растормошить гнездо»: точными танковыми «уколами» вынудить противника выйти из защищенного района.
Военный алгоритм запущен: танк уезжает, а поставленную задачу завершают уже реактивщики первой танковой армии, площадью накрывая выявленные вражеские силы. Противнику под таким натиском приходится отступать, давая возможность российской пехоте закрепиться на новых рубежах.
«80% целей — это живая и огневая сила противника, легкобронированная техника, иногда опорники, лесополосы», — говорит военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Гаврик».
Пехота даже днем может закинуть подкрепление на автомобиле УАЗ. Правда, теперь сопровождающий группу старшина с позывным «Завхоз» всегда вооружен двустволкой, называя это чуть ли не самым действенным методом в борьбе с дронами-камикадзе.
«Был случай, была эвакуация у нас. Я вообще, в принципе, там не должен был находиться. У нас соседи запросили в шесть утра помощь, медики причем: их догнал „камикадзе“. У них было четверо „трехсотых“. Мы, естественно, отреагировали, поплатились своей же техникой. Но, слава богу, боженька уберег — живой, здоровый», — вспоминает «Завхоз».
Благодаря обычной двустволке удалось отбить массированную атаку дронов и вывезти раненых в безопасную зону. Но ключевым в борьбе с БПЛА противника остается поражение пунктов управления ВСУ. И пока что наши танки и «Грады» с этой задачей справляются.
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