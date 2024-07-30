Противник бежал, несмотря на требования командования «стоять до последнего».

Потеря сел Урожайное и Старомайорское стала тяжелым ударом для Украины. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потеря сел стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 километров — Прим. ред.)», — указал автор статьи.

Украинские боевики пытались «отбить» Урожайное и Старомайорское в ходе контрнаступательной операции, которую начали прошлым летом и с неудачей закончили зимой. Его главной целью киевские власти называли заход в Крым, однако этого, разумеется, не произошло. Российские силы освободили Старомайорское 10 июня, а Урожайное — 14 июля.

Собеседники NYT отметили, что командование ВСУ заставляло боевиков «стоять до последнего». В результате украинской армии пришлось покидать населенные пункты, бросая раненых.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией.