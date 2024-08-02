Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

В столичном Едином центре поддержки оказали свыше 160 тыс. услуг участникам специальной военной операции и их родственникам, рассказал мэр Сергей Собянин.

В центре военнослужащим и их семьям дают юридические консультации по вопросам военного и гражданского права. Кроме того, работающие там специалисты оказывают психологическую поддержку участникам СВО. Им помогают найти работу, подобрать программу обучения и открыть свое дело.

В центре поддержки могут посодействовать в оформлении положенных льгот и выплат, помочь с решением вопросов, связанных с медициной, например, с протезированием и обеспечением техническими средствами реабилитации.

В учреждении, по словам Собянина, также реализуется программа возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы. Там же работает спортивно-досуговый клуб.