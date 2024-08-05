«Рапиры» разносят опорные пункты ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО

Наши военные продолжают теснить противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты артиллерийского орудия «Рапира» бригады морской пехоты ТОФ уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке фронта. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«В основном мы помогаем пехоте. Перед тем, как они заходят, мы разбираем укрепрайоны, вот это все полностью. И по ночам работаем, и днем, 24 на 7», — рассказал заместитель командира взвода с позывным «Бурый»

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.