Камала Харрис обходит Дональда Трампа по уровню поддержки населения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Многие поддерживают вице-президента просто из-за нелюбви к кандидату от республиканцев.

Камала Харрис обходит Дональда Трампа по уровню поддержки населения

Фото: www.globallookpress.com / Hu Yousong

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Тема:
Выборы президента США 2024

Вице-президент США Камала Харрис обходит бывшего президента США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Информация об этом содержится в совместном исследовании телеканала CBS News и организации YouGov.

Проведенный опрос показал, что Трампа поддерживают 49% американцев. Если бы выборы проходили в день опроса, то 50% граждан США поддержали бы кандидатуру Харрис. При этом 41% из поддерживающих действующего вице-президента проголосовали бы за нее просто потому что не хотят видеть в качестве президента Дональда Трампа.

После обнародования исследования штаб Трампа уже успел обвинить CBS News и YouGov в манипуляции данными при обработке опроса. Республиканцы уверены, что лидерство остается за Трампом с 51% уровнем поддержки населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен провести дебаты с Харрис.

Тема:
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