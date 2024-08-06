СМИ узнали о решении Харрис по кандидату на пост вице-президента США

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолца на роль кандидата в вице-президенты

СМИ узнали о решении Харрис по кандидату на пост вице-президента США

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Тема:
Выборы президента США 2024

Большую часть своей жизни он служил в армии и занимался преподаванием.

Вице-президент США и кандидат на пост американского лидера от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц», — говорится в сообщении американского издания.

В молодости Тим Уолц занимался преподаванием, поработав учителем в индейской резервации, а затем в Китае. Позднее он поступил на военную службу в Армии Национальной гвардии и за 24 года дослужился до звания сержант-майора. После ухода из армии он продолжил работу преподавателем.

Неожиданно для всех в 2006 году Уолц решил заняться политикой и выиграл выборы в Палату представителей США от Демократической партии. В марте 2017 года Уолц заявил об участии в выборах губернатора Миннесоты, а уже 6 ноября следующего года стало известно о его победе. Уолц набрал 53% голосов.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что намерен добровольно покинуть предвыборную гонку. Вместо себя в качестве кандидата на пост президент он выдвинул Камалу Харрис. Его главный соперник, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил, что победить Харрис ему будет даже проще.

Трамп выбрал на должность вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Он известен тем, что выступал с критикой помощи Украине со стороны США. По его мнению, Штатам необходимо заняться обеспечением безопасности собственной границы. Также Вэнс считает, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат на войну с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камала Харрис обходит Дональда Трампа по уровню поддержки населения.

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