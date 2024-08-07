Собор мужского монастыря в Курской области сгорел в результате обстрела ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 819 0

Украинские боевики нанесли удар по обители в селе Горналь недалеко от Суджи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; gornal.prihod.ru; 5-tv.ru

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Главный собор Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа в Курской области сгорел в результате обстрела украинских боевиков. Об этом 5-tv.ru сообщил настоятель монастыря игумен Питирим (Геннадий Плаксин).

«С утра было попадание, вероятно, снарядом каким-то, и полностью сгорел. Ближе к вечеру был поврежден Покровский храм. Сейчас тоже горит. Слава Богу, без пострадавших», — рассказал священнослужитель.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов до этого сообщил, что в результате массированной атаки на регион со стороны Украины погибли два человека — жители города Суджа и села Нехаевка. Еще семь мирных граждан получили ранения, трое из них — несовершеннолетние. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация в Курской области остается напряженной, на границе продолжаются бои.

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