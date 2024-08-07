Режим ЧС введен в Курской области в связи со сложной оперативной обстановкой

В Курской области на фоне атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», - написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов отметил, что оперативная обстановка в приграничных районах остается сложной. До ее улучшения он лично будет координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Росгвардии сообщили об усилении мер безопасности на Курской АЭС.