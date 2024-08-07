Число пострадавших в Курской области в результате атаки ВСУ выросло до 31

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 149 0

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав.

Число пострадавших в Курской области в результате атаки ВСУ выросло до 31

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31 человека, среди которых есть дети. Об этом сообщает Минздрав РФ в Telegram-канале.

«По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей», — отмечается в сообщении.

В публикации добавили, что были госпитализированы 19 человек, в том числе четверо детей.

Состояние четырех пострадавших, включая одного ребенка, оценивается врачами как тяжелое. Для оказания помощи проводились телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторную помощь получили 12 человек, среди которых двое детей.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС введен в Курской области в связи со сложной оперативной обстановкой.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
85.95
0.79 93.84
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
«Повышает риск эскалации»: в ООН высказались об атаке ВСУ на Курскую область
22:32
В Москве обнаружили тело молодого человека в полиэтиленовой пленке
22:14
«Порядочная женщина»: почему Сергей Бурунов скрывает свою невесту
21:58
В Балашихе приступили к созданию мурала с портретом военкора «Известий» Еремина
21:44
Число пострадавших в Курской области в результате атаки ВСУ выросло до 31
21:26
Опубликованы кадры уничтожения САУ Krab в приграничном районе Курской области

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
«Там все-таки люди»: последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака