Артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Артиллеристы «Южной» группировки войск сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Целью расчета 130-мм орудия М-46 стал вражеский «опорник», выявленный передовой группой разведчиков в лесополосе при помощи разведывательного дрона. ВС РФ с помощью М-46 нанесли мощный удар по опорному пункту украинских боевиков.

Благодаря артиллерийской поддержке, потерь со стороны российской армии удалось избежать, чего нельзя сказать про противника.

«Подавляем огневые точки противника, уничтожаем технику, уничтожаем живую силу противника», — поделился военнослужащий артиллерийского подразделения Дмитрий.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.