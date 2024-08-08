«Какой-то треш»: обвиненная в алкоголизме Бузова заявила о проблемах со здоровьем

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 72 0

Певица Ольга Бузова страдает от смены часовых поясов после съемок в Колумбии

«Какой-то треш»: обвиненная в алкоголизме Бузова заявила о проблемах со здоровьем

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Переживаниями артистка делится с подписчиками.

Обвиненная в алкоголизме популярная певица Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со сном и здоровьем. О трудностях артистка рассказала в своем личном блоге, понадеявшись на поддержку любимых поклонников.

Не так давно бывший избранник исполнительницы Денис Лебедев заявил, что звезда страдает от пристрастия к спиртным напиткам — якобы знаменитость во время их отношений каждый день выпивала. Сама Ольга на шокирующую новость никак не отреагировала, но менеджер Бузовой отметил, что слова экс-возлюбленного певицы не имеют ничего общего с правдой.

Теперь у Бузовой начались проблемы со здоровьем. Только не из-за спиртного, а из-за тяжелой акклиматизации и смены часового пояса после долгих съемок в Колумбии. Певица рассказала, что никак не может наладить сон и прийти в норму.

«Какой-то треш. Я никогда не думала, что мне так сложно будет в московское время», — призналась Бузова.

Не помогает даже снотворное — певица принимает перед сном таблетки, однако все равно не может уснуть, из-за чего приходится отменять все утренние дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами.

Тема:
Ольга Бузова
2 авг
«Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
31 июл
«Пили каждый день»: экс-возлюбленный Бузовой заговорил о ее тяге к спиртному
28 июл
Бузовой удалили опухоль: «Лучше сразу вырезать»
22 июл
Не любит детей? Сестра Ольги Бузовой раскрыла тайну певицы
20 июл
«По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой
19 июл
«Мои люди всегда со мной»: Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс
19 июл
«Что-то с чем-то перепутала»: Долина высказалась о скандале с Бузовой и дресс-коде для артистов
12 июл
«Даже уединиться в ванной не может»: Шаляпин раскрыл правду о пагубном пристрастии Бузовой
5 июл
«Просто нет слов»: Бузова случайно раскрыла имя таинственного ухажера
4 июл
«Боже упаси»: Стас Пьеха отказался петь дуэтом с Ольгой Бузовой
+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
85.95
0.79 93.84
0.81
Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человек...

Последние новости

11:11
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
11:00
«Меня преследуют»: ФБР нагрянуло с обысками в дом экс-разведчика Скотта Риттера
10:48
Суд назначил журналисту Юрию Дудю* штраф в размере 40 тысяч рублей
10:40
Спят на чердаках, передвигаются на лодках: как жители Дальнереченска спасаются от паводков
10:29
«Курск, мы с тобой»: в РФ проходят акции солидарности с пострадавшими от атак ВСУ
10:15
«Спасибо, что переживаете»: военкор Поддубный вышел на связь после ранения

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человека
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака