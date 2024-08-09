Пентагон: удары американским оружием по Курской области соответствуют политике США

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

В Вашингтоне оценили действия ВСУ.

Пентагон: удары американским оружием по Курской области соответствуют политике США

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Тема:
Курская область

Нанесение ударов в Курской области с применением оружия США соответствует американской политике. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

«Да, происходящее входит в нашу политику относительно ударов по российской территории», — сказала она.

По версии Сингх, Америка расценивает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области как «действия по защите от атак из этого региона». По словам представителя Пентагона, это «укладывается в политику США».

Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По последним данным, в результате атаки пострадали более 66 человек, включая детей. 7 августа ранение получил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, по его автомобилю ударил украинский дрон. Журналиста уже доставили на лечение в Москву.

В то же время союзники Украины из США и Европы никак не осудили атаку на мирное население. В Евросоюзе отметили, что не уменьшат помощь Киеву на фоне стрельбы по гражданским и даже подчеркнули, что «Украина имеет право не только защищаться, но и наносить удары по территории РФ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ стреляли по жителям Курской области в момент эвакуации.

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