Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области выросло до 9

Беспилотники ВСУ также повредили объекты энергетической инфраструктуры региона.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Число пострадавших в результате массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липецкой области достигло девяти человек. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«На текущий момент в списке пострадавших девять человек», — заявил Артамонов.
Глава Липецкой области посетил больницу, где находились пострадавшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ люди. Он подчеркнул, что всем им предоставили необходимую помощь.
Вскоре после этого Артамонов заявил о нормализации ситуации в регионе. В частности, отменены все уровни реагирования в области, а жители могут возвращаться домой. Глава региона отметил, что людям помогают в этом спасатели, которые в то же время осматривают задетыми осколками здания. Артамонов пояснил, что поврежденных домов в Липецкой области оказалось «немного».
Режим воздушной опасности в связи с атакой украинских беспилотников ввели ночью 9 августа. Тогда Артамонов заявил, что в результате падения БПЛА пострадал объект энергетической инфраструктуры Липецкой области, что привело к перебоям электроснабжения.
Ранее 5-tv.ru писал, что ранее было известно только о пяти пострадавших в результате атаки ВСУ людях.
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