ВС РФ нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона» на липцовском и волчанском направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удары были нанесены группировкой войск «Север». Кроме того, была уничтожена живая сила и техника 82-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 35-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны.

В ведомстве добавили, что на данных направлениях противник потерял до 95 боевиков.

«Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“ и 122-мм гаубица Д-30», — отметили в Минобороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области.