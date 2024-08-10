ВС РФ нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона»
Была уничтожена живая сила и техника боевиков.
Фото: Reuters / STRINGER
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ВС РФ нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона» на липцовском и волчанском направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удары были нанесены группировкой войск «Север». Кроме того, была уничтожена живая сила и техника 82-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 35-й бригады морской пехоты, 125-й и 228-й бригад теробороны.
В ведомстве добавили, что на данных направлениях противник потерял до 95 боевиков.
«Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“ и 122-мм гаубица Д-30», — отметили в Минобороны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц техники в приграничье Курской области.
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