В Курской области более 40 объектов образования были повреждены ударами ВСУ

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22 0

Карамышев: более 40 объектов образования Курской области получили повреждения

В Курской области более 40 объектов образования были повреждены ударами ВСУ

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Украинские войска атаковали позиции РФ на границах региона 6 августа, введен режим ЧС федерального характера.

Более 40 объектов образования на территории девяти муниципалитетов Курской области были повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире общественно-политического телеканала рассказал врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев. Он заявил, в частности, о разрушении Суджанской школы-интерната, Суджанского сельскохозяйственного техникума и физкультурно-оздоровительного комплекса во Льгове.

«По „сарафанному радио“ уже собрали информацию, что 43 объекта — в той или иной степени разрушения», — сообщил Карамышев.

По данным врио заместителя губернатора, из Курской области после атак ВСУ переехали более 14,3 тысячи учеников приграничных школ. Классные руководители обзванивают всех детей, чтобы узнать об их местоположении. По словам Карамышева, 750 школьников не вышли на связь с педагогами. Он также отметил, что руководство региона обсуждает перспективу введения дистанционного обучения с 1 сентября в связи с опасностью новых атак. При этом принципиально важно, уверены представители власти, приступить к учебе вовремя.

Украинские войска ударили по приграничным районам Курской области 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера. Накануне представители МЧС России сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 9,5 тысячи человек, за минувшие сутки в регион доставили более 360 тонн гуманитарной помощи, за все время приграничные районы получили около 1300 тонн.

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